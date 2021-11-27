Сыграли на нервах. Динамо с приключениями добыло три очка в Ужгороде

Благодаря голам Виктора Цыганкова и Николая Шапаренко киевляне в Премьер-лиге обыграли Минай

Цыганков открыл счет в матче / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Сегодня в Ужгороде прошел матч 16-го тура чемпионата Украины по футболу. Минай уступил Динамо – 0:2.

Гостям удалось забить быстрый гол. Горин сфолил на Буяльском и рефери назначил пенальти. С 11 метров точно пробил Цыганков.

Реклама

Вскоре Гармаш мог удвоить преимущество киевлян, но после его удара мяч попал в перекладину.

За весь первый тайм Минай ни разу не ударил по воротам Динамо! За то после перерыва закарпатцы заставили понервничать гостей.

Сначала штанга выручила киевлян после удара Селезнева.

Реклама

Потом арбитр думал назначить пенальти в ворота динамовцев после падения Ахмедзаде, но VAR подсказал, что не стоит этого делать.

Ну и Месхи с ближней дистанции должен был минимум попадать в створ ворот.

А в компенсированное время Сидорчук прострелил в штрафную и Шапаренко поставил точку в этом матче.

Реклама

Минай – Динамо – 0:2

Голы: Цыганков (12, пен.), Шапаренко (90+6)

Минай: Кучер, Гончар, Горин, Семенко (Матич, 46), Синегуб, Петрусенко, Кныш, Кулиев, Хахлев (Месхи, 46), Билоног (Селезнев, 46), Ахмедзаде (Коваленко, 82).

Динамо: Бущан, Кендзера (Караваев, 77), Забарный, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков (Антюх, 90+3), Буяльский, Вербич (Де Пена, 62), Гармаш (Шкурин, 76).

Турнирная таблица