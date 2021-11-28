Інгулець – Шахтар: онлайн матчу чемпіонату України

Інгулець VS Шахтар / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Матч Інгулець – Шахтар розпочнеться о 14:00. Ми проведемо онлайн матчі з описом усіх ключових моментів та відео голів

Онлайн Інгулець – Шахтар

Турнірне становище

Команди розміщуються на протилежних кінцях турнірної таблиці Прем'єр-ліги. Шахтар веде боротьбу за перший рядок із Динамо. Вчора кияни обіграли Мінай і відірвалися на три очки Але сьогодні "гірники" мають шанс наздогнати свого конкурента на золоті медалі.

А Інгулець йде на третьому місці з кінця. Цього сезону команда з Петрово здобула лише дві перемоги, остання з них трапилася ще наприкінці серпня.

Особисті зустрічі

Команди встигли провести між собою чотири зустрічі. Найпам'ятнішою була перша, адже вона була у фіналі Кубка України. Щоправда тоді Інгулець не створив особливих проблем горянкам (0:4).

У наступних трьох матчах Шахтар неодмінно здобув перемоги. У першому турі поточного чемпіонату Інгулець програв, але вперше в історії зумів вразити ворота "Шахтаря" (2:1). Це був дебют Роберто Де Дзербі на чолі "Шахтаря".

Форма команд

У попередньому турі Інгулець видав бойову нічию проти Мінаю. Петрівці першими відкрили рахунок, потім двічі пропустили, але наприкінці зустрічі зуміли вирвати нічию.

Шахтар тиждень тому у важкому поєдинку здолав Рух завдяки двом голам на останніх хвилинах.

А потім посеред тижня Шахтар програв Інтеру у Лізі чемпіонів та вилетів із єврокубків. Ймовірно, сьогодні "гірники" захочуть відшкодувати агресію на своєму супернику.

Як команди готувалися до матчу

Тренування Інгульця

Тренування Шахтаря

Котирування букмекерів

Аналітики не сумніваються у перемозі Шахтаря: коефіцієнт на перемогу команди Роберто Де Дзербі – 1.17, на нічию – 6.90, на перемогу Інгульця – 16.00.