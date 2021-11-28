Інгулець – Шахтар: онлайн матчу чемпіонату України

Інгулець VS Шахтар / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"
Матч Інгулець – Шахтар розпочнеться о 14:00. Ми проведемо онлайн матчі з описом усіх ключових моментів та відео голів
Онлайн Інгулець – Шахтар
Турнірне становище
Команди розміщуються на протилежних кінцях турнірної таблиці Прем'єр-ліги. Шахтар веде боротьбу за перший рядок із Динамо. Вчора кияни обіграли Мінай і відірвалися на три очки Але сьогодні "гірники" мають шанс наздогнати свого конкурента на золоті медалі.
А Інгулець йде на третьому місці з кінця. Цього сезону команда з Петрово здобула лише дві перемоги, остання з них трапилася ще наприкінці серпня.
Особисті зустрічі
Команди встигли провести між собою чотири зустрічі. Найпам'ятнішою була перша, адже вона була у фіналі Кубка України. Щоправда тоді Інгулець не створив особливих проблем горянкам (0:4).
У наступних трьох матчах Шахтар неодмінно здобув перемоги. У першому турі поточного чемпіонату Інгулець програв, але вперше в історії зумів вразити ворота "Шахтаря" (2:1). Це був дебют Роберто Де Дзербі на чолі "Шахтаря".
Форма команд
У попередньому турі Інгулець видав бойову нічию проти Мінаю. Петрівці першими відкрили рахунок, потім двічі пропустили, але наприкінці зустрічі зуміли вирвати нічию.
Шахтар тиждень тому у важкому поєдинку здолав Рух завдяки двом голам на останніх хвилинах.
А потім посеред тижня Шахтар програв Інтеру у Лізі чемпіонів та вилетів із єврокубків. Ймовірно, сьогодні "гірники" захочуть відшкодувати агресію на своєму супернику.
Як команди готувалися до матчу
Тренування Інгульця
Тренування Шахтаря
Котирування букмекерів
Аналітики не сумніваються у перемозі Шахтаря: коефіцієнт на перемогу команди Роберто Де Дзербі – 1.17, на нічию – 6.90, на перемогу Інгульця – 16.00.