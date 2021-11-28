28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
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Інгулець – Шахтар: онлайн матчу чемпіонату України

Олександр Трикіша
28 листопада, 11:26
У неділю, 28 листопада, відбудеться матч 16-го туру чемпіонату України: у Кропивницькому на стадіоні "Зірка" Інгулець із Петрово прийматиме донецький Шахтар

Інгулець VS Шахтар / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Матч Інгулець – Шахтар розпочнеться о 14:00. Ми проведемо онлайн матчі з описом усіх ключових моментів та відео голів

Онлайн Інгулець – Шахтар

Турнірне становище

Команди розміщуються на протилежних кінцях турнірної таблиці Прем'єр-ліги. Шахтар веде боротьбу за перший рядок із Динамо. Вчора кияни обіграли Мінай і відірвалися на три очки Але сьогодні "гірники" мають шанс наздогнати свого конкурента на золоті медалі.

А Інгулець йде на третьому місці з кінця. Цього сезону команда з Петрово здобула лише дві перемоги, остання з них трапилася ще наприкінці серпня.

Особисті зустрічі

Команди встигли провести між собою чотири зустрічі. Найпам'ятнішою була перша, адже вона була у фіналі Кубка України. Щоправда тоді Інгулець не створив особливих проблем горянкам (0:4).

У наступних трьох матчах Шахтар неодмінно здобув перемоги. У першому турі поточного чемпіонату Інгулець програв, але вперше в історії зумів вразити ворота "Шахтаря" (2:1). Це був дебют Роберто Де Дзербі на чолі "Шахтаря".

Форма команд

У попередньому турі Інгулець видав бойову нічию проти Мінаю. Петрівці першими відкрили рахунок, потім двічі пропустили, але наприкінці зустрічі зуміли вирвати нічию.

Шахтар тиждень тому у важкому поєдинку здолав Рух завдяки двом голам на останніх хвилинах.

А потім посеред тижня Шахтар програв Інтеру у Лізі чемпіонів та вилетів із єврокубків. Ймовірно, сьогодні "гірники" захочуть відшкодувати агресію на своєму супернику.

Як команди готувалися до матчу

Тренування Інгульця

Тренування Шахтаря

Котирування букмекерів

Аналітики не сумніваються у перемозі Шахтаря: коефіцієнт на перемогу команди Роберто Де Дзербі – 1.17, на нічию – 6.90, на перемогу Інгульця – 16.00.