Ингулец- Шахтер: где смотреть матч чемпионата Украины

Сегодня донецкий Шахтер встретится с Ингульцом из Петрово в 16-м туре чемпионата Украины. Встречу можно будет смотреть на ТВ и в интернете

Сегодня Шахтер встретится с Ингульцом / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Поединок Ингулец – Шахтер состоится в Кропивницком на стадионе "Зирка" и начнется в 14:00. Смотреть Ингулец – Шахтер можно на нашем сайте.

Где смотреть матч Ингулец – Шахтер

Футбол-1

Футбол-1, понедельник, 01:35 (повтор)

Футбол-2, понедельник, 13:10 (повтор)

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Шахтер занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Украины, но уже сегодня может догнать Динамо, если обыграет Ингулец.

Клуб из Петрово идет на третьем месте с конца, имея в своем активе всего две победы в текущем сезоне, но были они еще в августе.

Больше Позиция Команда И В Н П Заб. Пр. Разн. О Результаты последних матчей 1 Динамо Дин 16 13 2 1 43 8 35 41 Забитые 43 Пропущеные 8 Разница 35 Результаты последних матчей: В В П В В 2 Шахтер Шах 15 12 2 1 40 8 32 38 Забитые 40 Пропущеные 8 Разница 32 Результаты последних матчей: В В В В В 3 Днепр-1 Дне 16 11 1 4 29 16 13 34 Забитые 29 Пропущеные 16 Разница 13 Результаты последних матчей: В В В В П 4 Ворскла Вор 16 9 4 3 29 17 12 31 Забитые 29 Пропущеные 17 Разница 12 Результаты последних матчей: П В В Н П 5 Заря Зар 15 9 2 4 34 18 16 29 Забитые 34 Пропущеные 18 Разница 16 Результаты последних матчей: П В В В П 6 Десна Дес 16 7 3 6 18 22 -4 24 Забитые 18 Пропущеные 22 Разница -4 Результаты последних матчей: В П В П Н 7 Александрия Але 15 6 5 4 15 13 2 23 Забитые 15 Пропущеные 13 Разница 2 Результаты последних матчей: П В Н Н П 8 Верес Вер 15 6 4 5 14 15 -1 22 Забитые 14 Пропущеные 15 Разница -1 Результаты последних матчей: В П Н В В 9 Металлист 1925 Мет 15 6 1 8 16 24 -8 19 Забитые 16 Пропущеные 24 Разница -8 Результаты последних матчей: П П П В В 10 Львов Льв 16 4 4 8 12 23 -11 16 Забитые 12 Пропущеные 23 Разница -11 Результаты последних матчей: В В П В Н 11 Колос Кол 15 4 3 8 10 22 -12 15 Забитые 10 Пропущеные 22 Разница -12 Результаты последних матчей: Н В П П П 12 Рух Рух 14 3 4 7 13 20 -7 13 Забитые 13 Пропущеные 20 Разница -7 Результаты последних матчей: П П Н Н В 13 Черноморец Чер 16 2 5 9 17 36 -19 11 Забитые 17 Пропущеные 36 Разница -19 Результаты последних матчей: П П В Н Н 14 Минай Мин 16 1 7 8 11 25 -14 10 Забитые 11 Пропущеные 25 Разница -14 Результаты последних матчей: П Н Н П П 15 Ингулец Инг 14 2 4 8 11 25 -14 10 Забитые 11 Пропущеные 25 Разница -14 Результаты последних матчей: Н П Н П П 16 Мариуполь Мар 16 2 1 13 18 38 -20 7 Забитые 18 Пропущеные 38 Разница -20 Результаты последних матчей: П П В П П

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Посреди недели Шахтер проиграл Интеру в Лиге чемпионов и потерял шансы на евровесну. Сегодня "горняки" попытаются реабилитироваться за неудачу, так что Ингульцу будет несладко.

Кстати, как ранее сообщили в эфире Футбол NEWS, игроки, сыгравшие полный матч против Интера, сегодня в стартовый состав не попадут. Также не приехали с командой травмированные Алан Патрик, Исмаили, Фернандо и Тарас Степаненко.

Тем не менее, букмекеры не сомневаются в победе Шахтера: коэффициент на победу команды Роберто Де Дзерби – 1.17, на ничью – 6.90, на победу Ингульца – 16.00.

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Как Шахтер и Ингулец играли между собой в первом круге: