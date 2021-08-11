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Игорь Рейзлин: "Моя медаль спасла фехтование в Украине"

Сергей Шаховец
11 августа, 18:45
Бронзовый медалист Олимпиады-2020 в Токио надеется, что его бронзовая награда послужит стимулом для финансирования фехтования в Украине

Игорь Рейзлин с "бронзой" Олимпиады / Фото: Reuters

Герой Олимпиады-2020 в Токио шпажист Игорь Рейзлин поделился своими мыслями о будущем его вида спорта в Украине. По мнению бронзового призера Игр, если бы не его медаль, фехтование могло остаться без финансирования, заявил спортсмен в интервью XSport.

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Игорь Рейзлин – победитель этапа Кубка мира в Швейцарии

"Это мечта любого спортсмена – просто попасть на Олимпийские игры, а тут еще и на пьедестал. Ради этого все и делается, все эти многолетние тренировки. Ощущение, конечно, крутые, приятные. Это во-первых".

Игорь Рейзлин сильно выступил в Токио / Фото: FIE

"Во-вторых, к сожалению, эта медаль – единственная в фехтовании на этой Олимпиаде. И она действительно важна для нашего вида в плане финансирования. Потому что если бы не было вообще медалей, то урезали бы финансирование конкретно. А так есть надежда, что все будет нормально и на следующий олимпийский цикл" – приводит слова Игоря Рейзлина XSport.

Бронзовый призер Олимпиады Игорь Рейзлин / Фото: Reuters

Напомним, что украинский шпажист Игорь Рейзлин завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио, победив в битве за третье место итальянца Андреа Сантарелли.

Ранее тренер украинской легкоатлетки Марины Килипко Виктор Шевцов заявил, что недостаточное финансирование было главной причиной невключения его в состав делегации на Олимпийские игры.

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