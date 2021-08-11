Ігор Рейзлін: "Моя медаль врятувала фехтування в Україні"

Ігор Рейзлін із "бронзою" Олімпіади / Фото: Reuters

Герой Олімпіади-2020 у Токіо шпажист Ігор Рейзлін поділився своїми думками про майбутнє свого виду спорту в Україні. На думку бронзового призера Ігор, якби не його медаль, фехтування могло б залишитися без фінансування, заявив спортсмен в інтерв'ю XSport.

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"Це мрія будь-якого спортсмена – просто потрапити на Олімпійські Ігри, а тут ще й на п'єдестал. Заради цього все і робиться, всі ці багаторічні тренування. Відчуття, звичайно, круті, приємні. Це по-перше".

Ігор Рейзлин сильно виступив в Токіо / Фото: FIE

"По-друге, на жаль, ця медаль – єдина у фехтуванні на цій Олімпіаді. І вона дійсно важлива для нашого виду в плані фінансування. Тому що якби не було взагалі медалей, то урізали б фінансування конкретно. А так, є надії, що все буде нормально і на наступний олімпійський цикл"- наводить слова Ігоря Рейзліна XSport.

Бронзовий призер Олімпіади Ігор Рейзлін / Фото: Reuters

Нагадаємо, що український шпажист Ігор Рейзлін завоював бронзову медаль на Олімпійських іграх у Токіо, перемігши в битві за третє місце італійця Андреа Сантареллі.

Раніше тренер української легкоатлетки Марини Килипко Віктор Шевцов заявив, що недостатнє фінансування було головною причиною невключення його до складу делегації на Олімпійські ігри.