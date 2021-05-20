Роналду скачет в одних трусах: видео из раздевалки Ювентуса после выигрыша Кубка Италии

Смотрите, как туринская команда праздновала победу в финале национального Кубка, обыграв со счетом 2:1 Аталанту украинца Руслана Малиновского

Ювентус ликует после выигрыша Кубка Италии / Фото: Juventus FC

Ювентус спас провальный сезон, выиграв Кубок Италии. В финале туринцы обыграли Аталанту Руслана Малиновского 2:1 и после матча бурно отметили это событие в раздевалке.

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Подопечные Андреа Пирло, получившего трофей в подарок на свое 42-летие, танцевали на скамейках, распевая: "Campione, campione, ole, ole, ole".

Игроки Ювентуса были кто в футболках и шортах, кто с перемотанным полотенцем поясом. И только Роналду присоединился к ликующей компании и принялся горланить "Оле! Оле! Оле!", будучи в одних трусах.

Видео из раздевалки Ювентус опубликовал у себя в Twitter.

Отметим, что Роналду выиграл пятый трофей с Ювентусом, впервые – Кубок Италии. Не исключено, что это же и последний титул Криштиану с итальянским клубом.

36-летнего нападающего сватают в Реал, МЮ и ПСЖ, но его сестра накануне намекнула, что Роналду вернется в Спортинг – девушка сфотографировалась в зелено-белой футболке первой команды в карьере Криштиану.

Как подтверждение того, что Роналду планирует побег из Турина, можно расценивать и тот факт, что на днях его автопарк уже уехал под покровом ночи.