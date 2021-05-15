И как только купальник вместил эту грудь? День рождения – у самой сексуальной хоккеистки

Канадка Микайла Демайтер настолько устала от тяжелой экипировки, в которой защищала ворота от шайб, что теперь то и дело появляется на людях в одном бикини

Секс-символ мирового хоккея Микайла Демайтер / Фото: Instagram

У самой сексуальной хоккеистки мира Микайлы Демайтер – день рождения! Очаровательной канадке исполнился 21 год. По этому случаю красотка побаловала своих фолловеров очередным фото со своими соблазнительными формами, после просмотра которого напрашивается один-единственный вопрос: "И как только купальник вместил эту грудь?"

"Мне 21! Можно свободно пить алкоголь", – написала у себя в Instagram Микайла

"Разве ты не знала, что в Канаде спиртное разрешено с 19-ти?" – удивился в комментариях один из полумиллиона фолловеров Демайтер

Впрочем, ее неосведомленность легко объяснима. Во время спортивной карьеры девушке, судя по всему, было не до спиртного.

Напомним, Микайла занималась хоккеем. В регулярном сезоне 2018/19 она провела 20 матчей в составе команды Bluewater Hawks. Но в период карантина решила сменить профессию и уйти в модели.

"Я настолько горяча, что даже ядовитый плющ хочет ко мне прикоснуться", – говорит канадка, комментируя этот свой снимок

Дальше обойдемся без комментариев – просто фото

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