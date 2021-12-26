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Хочу попробовать аккуратно. Белодед рассказала о своей мечте

Андрей Трофимов
26 декабря, 21:49
Бронзовая призерка Олимпиады-2020 давно уже хочет покататься на горных лыжах, но опасается получить серьезную травму

Белодед отдыхает в Швейцарии / Фото: Коллаж: Сегодня

Одна из лучших дзюдоисток мира Дарья Белодед рождественские праздники проводит в Швейцарии.

В своем Instagram спортсменка поделилась своими впечатлениями о стране и отдыхе.

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"Впервые за долгое время зимой мне захотелось отдохнуть в зимнем месте, а не в теплых краях. Причем, если раньше меня привлекал только пассивный отдых (лежать на пляже, загорать и кушать), то сейчас меня очень тянет на активный отдых. Много пеших прогулок по городу, в который приехала, чтобы максимально окунуться в его культуру и колорит.

Еще бы на лыжах покататься, но профессиональный спорт обязывает беречь себя. Хотя, я задумалась о том, что если кататься аккуратно и спускаться не с сильно крутых трасс, то почему бы и нет. В следующий раз, думаю, реализую.

А Швейцария мне очень понравилась, за четыре дня успела побывать в четырех разных городах: Женева, Монтре, Лозанна и Ле Диабльре. Больше всего впечатлил Монтре, необыкновенно красивый город", – написала Белодед.

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Напомним, что ранее звездная дзюдоистка назвала десять причин, чтобы сделать ваше тело здоровым и красивым.