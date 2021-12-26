Хочу спробувати акуратно. Білодід розповіла про свою мрію

Одна з найкращих дзюдоїсток світу Дар'я Білодід різдвяні свята проводить у Швейцарії.

У своєму Instagram спортсменка поділилася своїми враженнями про країну та відпочинок.

"Вперше за довгий час взимку мені захотілося відпочити в зимовому місці, а не в теплих краях. Причому якщо раніше мене приваблював лише пасивний відпочинок (лежати на пляжі, засмагати і їсти), то зараз мене дуже тягне на активний відпочинок. Багато піших прогулянок. по місту, в яке приїхала, щоб максимально поринути у його культуру та колорит.

Ще б на лижах покататися, але професійний спорт зобов'язує берегти себе. Хоча, я задумалася про те, що якщо кататися акуратно і спускатися не з крутих трас, то чому б і ні. Наступного разу, гадаю, реалізую.

А Швейцарія мені дуже сподобалася, за чотири дні встигла побувати у чотирьох різних містах: Женева, Монтре, Лозанна та Ле Діабльрі. Найбільше вразив Монтре, надзвичайно гарне місто", – написала Білодід.