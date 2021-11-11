Хочу, чтобы все были чуточку добрее: Ярмоленко объяснил свой поступок

Перед товарищеским поединком с Болгарией (11 ноября) и отборочным матчем с Боснией (16 ноября) Андрей Ярмоленко посетил детскую больницу.

Футболист заработанные бонусы на Евро-2020 направил на благотворительность. Ярмоленко объяснил свой поступок.

"Расскажу, как эта мысль пришла ко мне. Перед чемпионатом Европы меня преследовали травмы, поэтому я сказал сам себе, что если поеду на Евро-2020, то отдам все деньги на благотворительность.

Некоторые скажут, что такие вещи нужно делать тихо, чтобы об этом никто не знал. Другие говорят, что это нужно делать публично, чтобы подавать пример другим спортсменам. Поэтому я публично передал документы на оборудование, которое уже закуплено и будет установлено в больнице.

Я хотел показать, что все мы – люди и должны друг другу помогать. Хочу, чтобы это было примером и мы все были чуточку добрее и помогали друг другу", – сказал Ярмоленко.