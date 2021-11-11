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Хочу, щоб усі були трішки добрішими: Ярмоленко пояснив свій вчинок

Любомир Луканюк
11 листопада, 11:52
Півзахисник збірної України усі гроші, зароблені на чемпіонаті Європи-2020, віддав на благодійність

Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко / Фото: Reuters

Перед товариським поєдинком із Болгарією (11 листопада) та відбірним матчем із Боснією (16 листопада) Андрій Ярмоленко відвідав дитячу лікарню.

Футболіст зароблені бонуси на Євро-2020 направив на благодійність. Ярмоленко пояснив свій вчинок.

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"Розкажу, як ця думка прийшла до мене. Перед чемпіонатом Європи мене переслідували травми, тож я сказав сам собі, що якщо поїду на Євро-2020, то віддам усі гроші на благодійність.

Дехто скаже, що такі речі треба робити тихо, щоб про це ніхто не знав. Інші кажуть, що це потрібно робити публічно, щоб надавати приклад іншим спортсменам. Тому я публічно передав документи на обладнання, яке вже закуплено та буде встановлено у лікарні.

Я хотів показати, що всі ми люди і повинні один одному допомагати. Хочу, щоб це було прикладом і ми всі були трішки добрішими і допомагали один одному", – сказав Ярмоленко.

Раніше ми писали, що за вихід на Євро гравці та штаб збірної України отримали 3 млн євро, а за виступ у фінальній частині турніру, де наша команда потрапила до ТОП-8, їй додали ще 2,5 млн. євро.