Хижняк уже избивал соперника по финалу Олимпиады: смотрите, как это было

Хижняк vs Эберт Соуза / Фото: Reuters
С бразильским боксером Эбертом Соузой, который в субботу будет соперником Александра Хижняка в бою за олимпийское золото Токио, украинский Танк уже встречался.
Читайте также: Без глаза и с кровью! Страшное лицо украинского боксера Хижняка
Хижняк одолел Соузу единогласным решением судей на турнире "Странджа" в Болгарии в начале 2019 года.
Свела Хижняка и Соузу турнирная сетка и на "Страндже"-2020. В официальном протоколе соревнований указано, что украинец и тут выиграл – посредством WO (технической победы).
Продлить бы эту победную серию и в финале в Токио!
Читайте также: Девушка лучшего боксера Украины: фото невесты Хижняка
Напомним, в полуфинале Игр-2020 бразилец Эберт Соуза со счетом 4:1 одолел Глеба Бакши, уроженца Симферополя, который с 2010 по 2014 год был членом различных сборных Украины, а затем переметнулся под российский флаг.
Бразилец побил Бакши и не пустил его к Хижняку / Фото: Reuters
Хижняк же в 1/2 финала Олимпиады в Токио выгрыз победу в бою с филиппинцем Эумиром Марсьялем, которому проиграл первые два раунда поединка.
Александр Хижняк на Играх в Токио / Фото: Reuters
Напомним, все результаты украинцев на Олимпийских играх в Токио вы можете найти на нашем сайте.
Также мы ведем общий медальный зачет Олимпиады-2020. Таблица обновляется после каждой медали.
А полное расписание Олимпиады в Токио есть в нашем специальном разделе. В графике отдельно выделяются все медальные старты.
Новости на эту же тему:Девушка лучшего боксера Украины: фото невесты Хижняка Без глаза и с кровью! Страшное лицо украинского боксера Хижняка Какой бой сорвался! Хижняку не дали побить украинца, переметнувшегося под флаг России Хижняк в кровавой рубке добил филиппинца! Украинский Танк – в финале Олимпиады