Хижняк уже избивал соперника по финалу Олимпиады: смотрите, как это было

В субботу, в 8:45 по Киеву, в поединке за золото Игр-2020 украинский боксер Александр Хижняк сразится с бразильцем Эбертом Соузой, которого ранее уже побеждал

Хижняк vs Эберт Соуза / Фото: Reuters

С бразильским боксером Эбертом Соузой, который в субботу будет соперником Александра Хижняка в бою за олимпийское золото Токио, украинский Танк уже встречался.

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Хижняк одолел Соузу единогласным решением судей на турнире "Странджа" в Болгарии в начале 2019 года.

Свела Хижняка и Соузу турнирная сетка и на "Страндже"-2020. В официальном протоколе соревнований указано, что украинец и тут выиграл – посредством WO (технической победы).

Продлить бы эту победную серию и в финале в Токио!

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Напомним, в полуфинале Игр-2020 бразилец Эберт Соуза со счетом 4:1 одолел Глеба Бакши, уроженца Симферополя, который с 2010 по 2014 год был членом различных сборных Украины, а затем переметнулся под российский флаг.

Бразилец побил Бакши и не пустил его к Хижняку / Фото: Reuters Реклама

Хижняк же в 1/2 финала Олимпиады в Токио выгрыз победу в бою с филиппинцем Эумиром Марсьялем, которому проиграл первые два раунда поединка.

Александр Хижняк на Играх в Токио / Фото: Reuters

Напомним, все результаты украинцев на Олимпийских играх в Токио вы можете найти на нашем сайте.

Также мы ведем общий медальный зачет Олимпиады-2020. Таблица обновляется после каждой медали.

А полное расписание Олимпиады в Токио есть в нашем специальном разделе. В графике отдельно выделяются все медальные старты.