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Ингулец --
4 декабря 00:00
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Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
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Хейден вернулась! Именно такой она вскружила голову Кличко

Андрей Трофимов
21 ноября, 18:08
Американская актриса, которой долго не было видно на публике, блеснула своей красотой на Таити

Владимир Кличко и Хейден Панеттьер / Фото: Коллаж: Сегодня

После разрыва с Владимиром Кличко актриса Хейден Панеттьер пристрастилась к алкоголю.

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Но сегодня мир снова увидел ту Хейден, от которой был без ума на тот момент самый сильный боксер планеты – ухоженную и соблазнительную. Да, может, косметики многовато, но ей – идет.

32-летняя Панеттьер опубликовала фото со своего отдыха на Таити, собрав море восторженных отзывов фолловеров, истосковавшихся по красотке.

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"Идеальный день на Таити, чтобы похвастаться моими новыми очками", – написала в Instagram Хейден.

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Напомним, у Хейден и Владимира Кличко в 2014 году родилась дочь Кайя Евдокия, но в 2018-м пара распалась, после чего девушка ударилась во все тяжкие. Апогеем разгульной жизни стал конфликт с бойфрендом Брайаном Хикерсоном, который избил ее в ночном клубе. К тому же это был не первый случай рукоприкладства!

Хейден Панеттьер с Брайаном Хикерсоном / Фото: Getty Images

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Хикерсон за избиение бывшей невесты Кличко даже угодил за решетку, тем не менее Хейден его простила и позже пара даже попробовала построить отношения с чистого листа.

Тем временем Кличко засекли во Львове с новой женщиной.