21 листопада 21:45
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21 листопада 17:00
Ворскла 5
Маріуполь 1
21 листопада 19:30
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Колос --
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Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
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Динамо --
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Гейден повернулася! Саме такою вона закрутила голову Кличку

Андрій Трофімов
21 листопада, 18:08
Американська актриса, якої довго не було видно на публіці, блиснула своєю красою на Таїті

Володимир Кличко і Гейден Панеттьєр / Фото: Колаж: Сьогодні

Після розставання з Володимиром Кличком актриса Гейден Панеттьєр пристрастилася до алкоголю.

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Але сьогодні світ знову побачив ту Гейден, від якої був у захваті на той момент найсильніший боксер планети – доглянуту і спокусливу. Так, може, косметики забагато, але їй пасує.

32-річна Панеттьєр опублікувала фото зі свого відпочинку на Таїті, зібравши море захоплених відгуків фоловерів, що скучили за красунею.

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"Ідеальний день на Таїті, щоб похвалитися моїми новими окулярами", – написала в Instagram Гейден.

  • О, Гейден!
  • Як я радий твоєму поверненню до Instagram – знудьгувався!
  • Сексуальна та прекрасна! Роки не владні над тобою
  • Королева
  • Впізнаю Клер Беннет із серіалу "Герої", – пишуть у коментарях під фото шанувальники Гейден.

Нагадаємо, у Гейден та Володимира Кличка у 2014 році народилася донька Кая Євдокія, але у 2018-му пара розпалася, після чого дівчина вдарилася у всі тяжкі. Апогеєм розгульного життя став конфлікт із бойфрендом Браяном Гікерсоном, який побив її у нічному клубі. До того ж, це був не перший випадок рукоприкладства!

Гейден Панеттьєр з Браяном Гікерсоном / Фото: Getty Images

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Гікерсон за побиття колишньої нареченої Кличка навіть потрапив за ґрати, проте Гейден його вибачила і пізніше пара навіть спробувала побудувати стосунки із чистого аркуша.

Тим часом Кличка засікли у Львові із новою жінкою.