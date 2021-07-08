Хабиб объяснил, почему Англия на Евро-2020 играет лучше всех

Знаменитый боец смешанных единоборств, который не стесняется высказывать свое мнение, считает, что футболистам помогает отсутствие коррупции

Хабиб Нурмагомедов / Фото: Instagram / Grumpy_kitzia

В среду поздно вечером сборная Англии по футболу впервые в истории пробилась в финал чемпионата Европы. Своими мыслями о нынешних подопечных Гарета Саутгейта делятся многие эксперты и болельщики. Присоединился к ним и непобедимый боец UFC Хабиб Нурмагомедов.

К слову, вратарь сборной Англии всего на минуту побил рекорд, пропустив гол от Дании.

Свое сообщение дагестанец опубликовал на страничке в Instagram. Он уверен, что англичане играют лучше всех в мире потому, что в их стране процветает футбол, а не коррупция.

Читайте также: Реже Шевченко замены на Евро-2020 делал только Саутгейт. Три сборные использовали их по максимуму.

Реклама

Соотечественники же звезды из футбольной сборной России на ЧЕ завершили выступления на групповом этапе, выиграв один матч у финнов (1:0) и разгромно уступив командам Бельгии (0:3) и Дании (1:4). При этом по информации российских СМИ зарплата главного тренера Станислава Черчесова – одна из самых высоких среди коллег и составляет 2,5 миллиона евро в год.

Ранее брат Хабиба высмеял сборную России по футболу.

Смотрите обзор полуфинального матча Англия – Дания:

Напомним, что говорил Нурмагомедов о новой войне Израиля и Палестины.