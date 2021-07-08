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Реже Шевченко замены на Евро-2020 делал только Саутгейт. Три сборные использовали их по максимуму

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
8 июля, 12:59
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Главный тренер сборной Украины редко прибегал к помощи резервных исполнителей, совершив 17 замен из возможных 26, а играли запасные по 25 минут
Андрей Шевченко и Гарет Саутгейт
Андрей Шевченко и Гарет Саутгейт / Фото: Reuters

С приближением чемпионата Европы к завершению постепенно начинают подводить его итоги, а статистики выявляют интересные факты. Например, вратарь сборной Англии всего на минуту побил рекорд после гола Дании. Также примечательным стало проведение тренерами замен.

Сайт zbirna.com заметил, что тренерский штаб сборной Украины не использовал на турнире девять замен.

В пяти матчах Андрей Шевченко мог совершить 26 замен (с учетом дополнительного времени), но решил воспользоваться своим правом лишь 17 раз. В итоге – получил самый низкий на турнире показатель использования запасных – 65%. Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт имеет процент чуть выше (68), но так и не использовал замены 10 раз. Лишь три команды на Евро провели максимально допустимую ротацию: Дания, Чехия и Словакия.

Узнайте, что Зинченко не попал в тройку лучших в сборной Украины на Евро – эксперты удивили.

По использованию заявленных футболистов Шевченко находится посредине, дав на поле выйти 21 игроку из 26, которые были в его обойме. Правда, защитник Денис Попов не мог играть из-за травмы. В целом наши резервисты отыграли 424 минуты, что в среднем дает 25 минут на каждого.

Читайте также: Стерлинг высказался о пенальти в матче Англия – Дания.

Вспомним, как англичане расправились с украинцами в 1/4 финала:

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Г
О
1
Италия
3
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9
2
Уэльс
3
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4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
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0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
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3
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#
Команда
И
Г
О
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Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
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6
3
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3
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3
4
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2:8
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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