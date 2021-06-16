16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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СЕГОДНЯ Новости спорта Фан-зона Евро

Паническая атака: брат Хабиба высмеял сборную России по футболу

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
16 июня, 13:44
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Боец ММА Усман Нурмагомедов подшутил над сборной России по футболу перед матчем в Питере против Финляндии на чемпионате Европы
Нурмагомедов потроллил сборную России на Евро-2020
Нурмагомедов потроллил сборную России на Евро-2020

Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов, двоюродный брат бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, потроллил сборную России перед матчем Евро-2020 против Финляндии. По мнению Нурмагомедова, тактика сборной России – паническая атака.

Матч Россия – Финляндия начнется в 16:00 по киевскому времени. Мы ведем онлайн-трансляцию поединка с видео повторами голов.

Кроме того, стрим матча Россия – Финляндия с профессиональным комментатором можно посмотреть на YouTube-канале Ту Матч.

Напомним, что по мнению букмекеров, явные фавориты матча футболисты России. Котировки на их победу – 1.69, на ничью – 3.70, на победу Финляндии – 6.10.

Первый матч на Евро-2020 Россия проиграла Бельгии – 0:3, а Финляндия выиграла у Дании – 1:0.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
1
3:0
3
2
Уэльс
1
1:1
1
3
Швейцария
1
1:1
1
4
Турция
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Финляндия
1
1:0
3
3
Дания
1
0:1
0
4
Россия
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
1
2:3
0
4
Северная Македония
1
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Среда, 16 июня
16:00
Смотри на: Трансляция
19:00
Смотри на: Трансляция
22:00
Смотри на:
Четверг, 17 июня
16:00
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19:00
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22:00
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