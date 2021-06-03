Грозный соперник Украины на Евро едва спасся в товарняке с аутсайдером. Другой дал бой Англии

Сборная Нидерландов не смогла победить шотландцев во встрече в Португалии, отыгравшись лишь на 89-й минуте. С украинцами "оранжевые" сыграют 13 июня

Нидерланды vs Шотландия / Фото: REUTERS

Лучшие национальные команды Европы продолжают готовиться к первенству континента и проводят контрольные матчи. Подопечные Андрея Шевченко играют сегодня, на нашем сайте стартовал онлайн Украина – Северная Ирландия.

Накануне же сразу два наших соперника провели "товарняки". При этом Нидерланды потеряли основного вратаря из-за коронавируса. Во встрече в португальском Фаргу "оранжевые" сыграли вничью 2:2 с командой Шотландии, которую букмекеры считают аутсайдером Евро-2020. Причем парням Франка де Бура дважды приходилось отыгрываться: на голы Хендри и Нисбета неизменной отвечал Мемфис Депай. Нашего первого соперника на ЧЕ футболист Лиона спас от поражения на 89-й минуте. Смотрите обзор поединка.

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А вот наш последний оппонент на групповом этапе, сборная Австрии, дала в Миддлсбро бой англичанам, но уступила 0:1. Единственный мяч на 56-й минуте забил Букайо Сака.

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