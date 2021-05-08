Готова умереть на ковре: на какие мучения пошла Ризатдинова ради олимпийской медали

Призер Игр в Рио-2016 по художественной гимнастике Анна Ризатдинова тренировалась по бразильскому времени и заставляла включать в зале кондиционеры

Анна Ризатдинова / Фото: Instagram

Бронзовый призер Олимпиады-2016 по художественной гимнастике Анна Ризатдинова вспомнила, как нелегко ей далась та медаль на Играх в Рио пять лет назад. Ранее мы показывали, как Ризатдинова читает книгу в вертикальном шпагате.

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"Медаль получает только тот, кто готов умереть на ковре. Я специально составила для себя тяжелый план тренировок. Когда мне говорили, что нужно сделать два прогона, я делала семь. Просила тренеров, чтобы создавали атмосферу, как на серьезном турнире. В зале нет страха. Но когда слышишь, как хлопают зрители и видишь болельщиков, то начинается мандраж. Поэтому на тренировке воспитанники школы садились по периметру ковра и болели", – рассказала Анна Na chasi

Анна Ризатдинова с наградой Рио-2016 / Фото: Getty Images

"В Бразилии сумасшедшая влажность. Я знала, что на арене будут кондиционеры и просила, чтобы их включали в зале. Воздух кондиционера действительно сдувает ленту и следует уметь с этим работать. Некоторый период я ​​тренировалась по бразильскому времени, чтобы акклиматизироваться заранее"

Ранее Анна читала книгу на каблуках на беговой дорожке.

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