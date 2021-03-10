Смотрите, что творит Ризатдинова! В длинном платье и на каблуках гимнастка вышла на беговую дорожку

Спортсменка во время тренировки читала книгу

Знаменитая украинская гимнастка Анна Ризатдинова удивила всех своих подписчиков в Instagram. Спортсменка запостила видео тренировки, которую сложно увидеть в реальной жизни.

Реклама

Читайте также: Самые популярные девушки украинского спорта. Рейтинг

В шикарном длинном платье и на каблуках Ризатдинова вышла на беговую дорожку. А в руках книга! "Какую книгу сейчас читаете?" – поинтересовалась спортсменка под видео.

Напомним, что в конце прошлого года вышла автобиография Анны Ризатдиновой. Бронзовая призерка Олимпийских игр 2016 года признается в книге в нервных срывах, которые случались у нее из-за поражений, рассказывает о критике тренеров и цитирует личный дневник.

Реклама

ТЕСТ. Кто из украинских спортсменов автор книги? Угадайте по названию

Ранее мы писали, что Анна Ризатдинова думала о самоубийстве: "Господи, пусть меня машина собьет".

Смотрите, как танцует Ризатдинова

Анна Ризатдинова и Полина Ищенко. Танец Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама