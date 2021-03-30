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А вам слабо? Ризатдинова читает книгу в вертикальном шпагате

30 марта, 19:49

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Спортсменка зачиталась автобиографией

Звезда мировой гимнастики Анна Ризатдинова снова удивила всех своих подписчиков в соцсетях. Мы уже писали, как Анна читала книгу на беговой дорожке.

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И вот снова Ризатдинова показал в Instagram, как можно оригинально читать литературу. Спортсменка в вертикальном шпагате зачиталась своей книгой "Мой роман со спортом".

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Напомним, что в конце прошлого года вышла автобиография Анны Ризатдиновой. Бронзовая призерка Олимпийских игр 2016 года признается в книге в нервных срывах, которые случались у нее из-за поражений, рассказывает о критике тренеров и цитирует личный дневник.

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ТЕСТ. Кто из украинских спортсменов автор книги? Угадайте по названию

Ранее мы писали, что Анна Ризатдинова думала о самоубийстве: "Господи, пусть меня машина собьет".

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художественная гимнастика Анна Ризатдинова
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