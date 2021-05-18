Горячие фото гольфистки, ушедшей в модельный бизнес

Кэти Кирни занималась гольфом, но нашла себя в модельном бизнесе / Фото: Instagram
Очаровательная дочь игрока в американский футбол Тима Кирни Кэти по указке отца с детства занималась гольфом, затем пробовала себя в журналистке, но в итоге остановилась на карьере модели. И выбор явно был сделан правильно. Вы только посмотрите на ее шикарные формы!
Кстати, девушка подавала надежды еще в юном возрасте, ведь уже в 2012 году завоевала титул Мисс Миссури и также принимала участие в конкурсе Мисс США.
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