Горячая велосипедистка едва удерживает грудь рукой и смеется: фото

Люсия не прогадала, когда ушла из велоспорта в модельный бизнес. Теперь красотка регулярно радует своих подписчиков откровенным фото в одежде и без нее

Словацкая велосипедистка Люсия Яворчекова ушла из спорта ради карьеры модели и преуспела в новом амплуа. Красотка регулярно публикует на своей странице в Instagram откровенные фото.

На этот раз девушка показала фото ню, на котором она изображена лишь в одних леопардовых трусиках, прикрывающая свою пышную грудь рукой.

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