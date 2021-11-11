Горит стадион в Одессе, где сегодня играет сборная Украины (видео)

Стадион в Одессе в дыму / Фото: Reuters

В 19:30 в Одессе начнется товарищеский матч национальной сборной. Онлайн Украина – Болгария доступен на нашем сайте.

Украина – Болгария: где смотреть матч

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И надо же – в день игры на одесском стадионе Черноморец вспыхнул пожар. Арена в дыму.

Об этом сообщает XODESSA.

Никаких сообщений относительно рисков проведения матча Украина – Болгария вследствие пожара от официальных лиц пока не поступало. Отметим, что на трибунах ожидается 10-11 тысяч зрителей.

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Тренер сборной Украины Петраков / Фото: Getty Images

Ранее мы писали, что матч Украины с Боснией 16 ноября под угрозой.