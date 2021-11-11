11 ноября 19:30
Украина --
Болгария --
12 ноября 19:45
Италия --
Швейцария --
13 ноября 14:00
Босния и Герцеговина --
Финляндия --
13 ноября 21:45
Франция --
Казахстан --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Горит стадион в Одессе, где сегодня играет сборная Украины (видео)

Андрей Трофимов
11 ноября, 13:50
Одесская арена Черноморец, где сегодня состоится товарищеский матч Украина – Болгария, в дыму за несколько часов до начала поединка

Стадион в Одессе в дыму / Фото: Reuters

В 19:30 в Одессе начнется товарищеский матч национальной сборной. Онлайн Украина – Болгария доступен на нашем сайте.

Украина – Болгария: где смотреть матч

Реклама

И надо же – в день игры на одесском стадионе Черноморец вспыхнул пожар. Арена в дыму.

Об этом сообщает XODESSA.

Никаких сообщений относительно рисков проведения матча Украина – Болгария вследствие пожара от официальных лиц пока не поступало. Отметим, что на трибунах ожидается 10-11 тысяч зрителей.

Реклама

Тренер сборной Украины Петраков / Фото: Getty Images

Ранее мы писали, что матч Украины с Боснией 16 ноября под угрозой.