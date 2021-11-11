Одеса у вогні! Горить стадіон збірної України (відео)

Стадіон в Одесі в диму / Фото: Reuters
О 19:30 в Одесі розпочнеться товариський матч національної збірної. Онлайн Україна – Болгарія, доступний на нашому сайті.
Україна – Болгарія: де дивитись матч
І треба ж – у день гри на одеському стадіоні "Чорноморець" спалахнула пожежа. Арена в диму.
Про це повідомляє XODESSA.
Жодних повідомлень щодо ризиків проведення матчу Україна – Болгарія внаслідок пожежі від офіційних осіб поки не надходило. Відзначимо, що на трибунах очікується 10-11 тисяч глядачів.
Тренер збірної України Петраков / Фото: Getty Images
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