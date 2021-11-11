11 листопада 19:30
Україна --
Болгарія --
12 листопада 19:45
Італія --
Швейцарія --
13 листопада 14:00
Боснія і Герцеговина --
Фінляндія --
13 листопада 21:45
Франція --
Казахстан --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
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Одеса у вогні! Горить стадіон збірної України (відео)

Андрій Трофімов
11 листопада, 13:50
Одеська арена "Чорноморець", де сьогодні відбудеться товариський матч Україна – Болгарія, у диму за кілька годин до початку поєдинку

Стадіон в Одесі в диму / Фото: Reuters

О 19:30 в Одесі розпочнеться товариський матч національної збірної. Онлайн Україна – Болгарія, доступний на нашому сайті.

Україна – Болгарія: де дивитись матч

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І треба ж – у день гри на одеському стадіоні "Чорноморець" спалахнула пожежа. Арена в диму.

Про це повідомляє XODESSA.

Жодних повідомлень щодо ризиків проведення матчу Україна – Болгарія внаслідок пожежі від офіційних осіб поки не надходило. Відзначимо, що на трибунах очікується 10-11 тисяч глядачів.

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Тренер збірної України Петраков / Фото: Getty Images

Раніше ми писали, що матч України з Боснією 16 листопада під загрозою