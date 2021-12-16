Главный обидчик Ломаченко надумал завершить карьеру

После поражения от Камбососа Лопес остыл к боксу / Фото: Getty Images, AFP

После сенсационного ноябрьского поражения от Джорджа Камбососа американец Теофимо Лопес впал в депрессию и думает завершить карьеру.

Об этом заявил лишивший Лопеса звания абсолютного чемпиона мира в легком весе Камбосос.

Реклама

"Я с удовольствием бы устроил с ним бойню еще раз, уже в Австралии. Но, как я слышал от проверенного источника, Лопес больше не хочет боксировать", – приводит слова Камбососа Fightnews.

Теофимо Лопес и Джордж Камбосос после финального гонга / Фото: Getty Images

"Молодой, талантливый парень, ну проиграл – бывает, не нужно же перечеркивать свою карьеру из-за этого. Выйди на реванш, перейди в следующий вес, подерись с кем-нибудь из интересных бойцов... Но выбрасывать белый флаг – это последнее дело, тем более для такого молодого спортсмена", – укоряет 24-летнего Лопеса Камбосос.

Лопес выиграл у Ломаченко, но проиграл Камбососу / Фото: Getty Images

Напомним, в октябре прошлого года именно от Теофимо Лопеса Василий Ломаченко потерпел поражение в бою за звание короля легкого дивизиона.

Реклама

Правда, сам Ломаченко считает, что в том бою не проиграл, а победу Лопесу подарили судьи.

Интересно, что не так давно Лопес предлагал Ломаченко реванш, но уже в более тяжелом весе.

ТАК ЛОПЕС ПОБЕДИЛ ЛОМУ

Реклама

А ТАК ЛОПЕС ПРОИГРАЛ КАМБОСОСУ