Головний кривдник Ломаченка надумав завершити кар'єру

Після поразки від Камбососа Лопес охолов до боксу / Фото: Getty Images, AFP

Після сенсаційної листопадової поразки від Джорджа Камбососа американець Теофімо Лопес впав у депресію і думає завершити кар'єру.

Про це заявив Камбосос, який позбавив Лопеса звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

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"Я із задоволенням би влаштував із ним бійку ще раз, уже в Австралії. Але, як я чув від перевіреного джерела, Лопес більше не хоче боксувати", – наводить слова Камбососа Fightnews.

Теофімо Лопес і Джордж Камбосос після фінального гонга / Фото: Getty Images

"Молодий, талановитий хлопець, ну програв – буває, не треба ж перекреслювати свою кар'єру через це. Вийди на реванш, перейди в наступну вагу, побийся з кимось із цікавих бійців... Але викидати білий прапор – це остання справа, тим більше для такого молодого спортсмена", – докоряє 24-річному Лопесу Камбосос.

Лопес виграв у Ломаченка, але програв Камбососу / Фото: Getty Images

Нагадаємо, у жовтні минулого року саме від Теофімо Лопеса Василь Ломаченко зазнав поразки у бою за звання короля легкого дивізіону.

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Щоправда, сам Ломаченко вважає, що в тому бою не програв, а перемогу Лопесу подарували судді.

Цікаво, що недавно Лопес пропонував Ломаченку реванш, але вже у важчій вазі.

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