Германия – Венгрия: где и когда смотреть матч на Евро-2020 в среду

Список трансляций матча третьего тура группы F на чемпионате Европы на ТВ и в Интернете. Последний поединок группового этапа пройдет 23 июня на Альянц Арене в Мюнхене

Болельщицы сборной Германии / Фото: Reuters

Групповой этап Евро-2020 сегодня завершится в квартете F. В Мюнхене Германия встретится с Венгрией, которая все еще рассчитывает прорваться в 1/8 финала на нынешнем турнире. Поединок на "Альянц Арене" начнется в 22:00 по Киеву. Мультимедийный онлайн Германия – Венгрия доступен на нашем сайте со всеми самыми интересными подробностями, фото и видео.

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В Украине в прямом эфире матч в Мюнхене на "Альянц Арене", начиная с 22:00, покажет телеканал "Футбол 1". Трансляция встречи онлайн также будет доступна и на ресурсе OLL.TV.

Даже ничья в Мюнхене гарантированно выведет немцев, которые уже трижды выигрывали Евро, в 1/8 финала. Венгров же спасет от вылета с чемпионата только сегодняшняя победа на "Альянц Арене".

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