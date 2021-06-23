Германия – Венгрия: где и когда смотреть матч на Евро-2020 в среду

Болельщицы сборной Германии / Фото: Reuters
Групповой этап Евро-2020 сегодня завершится в квартете F. В Мюнхене Германия встретится с Венгрией, которая все еще рассчитывает прорваться в 1/8 финала на нынешнем турнире. Поединок на "Альянц Арене" начнется в 22:00 по Киеву. Мультимедийный онлайн Германия – Венгрия доступен на нашем сайте со всеми самыми интересными подробностями, фото и видео.
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В Украине в прямом эфире матч в Мюнхене на "Альянц Арене", начиная с 22:00, покажет телеканал "Футбол 1". Трансляция встречи онлайн также будет доступна и на ресурсе OLL.TV.
Даже ничья в Мюнхене гарантированно выведет немцев, которые уже трижды выигрывали Евро, в 1/8 финала. Венгров же спасет от вылета с чемпионата только сегодняшняя победа на "Альянц Арене".
Ранее мы сообщали, что сборная Украина сидит на нервах и следит за результатами Евро-2020.
Также мы сообщали, что сегодня нужно Украине, чтобы выйти в 1/8 Евро.
Смотрите обзор матча Венгрии и Франции
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