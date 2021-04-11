Где она нашла снег? Сексуальная хоккеистка вышла на мороз в купальнике

Очаровательная хоккеистка Микайла Демайтер демонстрирует, что не зря променяла спортивную карьеру на модельный бизнес. Девушка все больше завоевывает любовь поклонников, а лучше всего ей в этом помогают откровенные фото.

В этот раз Микайла выбралась на мороз в крохотном желтом купальнике и опубликовала фото в Instagram. "Носите желтое для позитива", – с таким призывом под снимком обратилась к фанатам красотка.

Другие фото Микайлы Демайтер:

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