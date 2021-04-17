Футболист Динамо играет против Шахтера в маске (фото)

После перелома носа, который Илья Забарный схлопотал неделю назад в матче с Днепром-1, на поединок с "горняками" он вышел в специальной защите

Защитник Динамо Илья Забарный вышел на воскресный матч 22-го тура УПЛ с Шахтером в необычном имидже. Лучший молодой футболист чемпионата Украины надел специальную защитную маску. Онлайн Шахтер – Динамо доступен на нашем сайте.

Стрим матча Шахтер – Динамо. Обсуждаем поединок вместе

К коронавирусу маска Забарного не имеет никакого отношения. Таким образом Илья защищает свой нос.

Напомним, в поединке недельной давности с Днепром-1, который Динамо выиграло 2:0, защитнику киевлян Забарному досталось рукой по лицу от Довбика. Форвард днепрян за отмашку был удален с поля. Забарный схлопотал перелом носа.

"Знаем, что Днепр-1 был недоволен удалением Довбика. Но посмотрите на Забарного, у него поломан нос, весь в крови. Не знаем, как он отойдет и будет готовиться к следующим матчам. У него нос кривой, может, понадобится операция", – говорил тогда Мирчу Луческу в комментарии "Профутбол"

Благо операция Забарному не понадобилась. Хотя его участие в игре с Шахтером было под вопросом, он вышел на главный матч чемпионата Украины – только в спецзащите.

Правда, уже в середине первого тайма Забарный снял маску – играть в ней защитнику оказалось неудобно.

Ранее Забарный с травмированным носом прогулялся со своей девушкой Ангелиной – падчерицей известного телеведущего Джеджулы. Подписчики назвали их красавчиками.