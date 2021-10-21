Формула-1 в цветах НБА: необычные раскраски болидов Королевских гонок

Болиды Формулы-1 в цветах НБА / Фото: Twitter

В этом году самой популярной баскетбольной лиге мира исполняется 75 лет. По случаю знаменательной даты НБА объявила о сотрудничестве с Формулой-1.

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В Twitter "Королевских гонок" опубликовали фото болидов, ливреи которых разукрашены в цвета клубов Центрального и Тихоокеанского дивизионов. Выглядит потрясающе!

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Ранее мы писали, что российскую гонщицу не пустили в США на финальные гонки сезона. Российские спортсмены становятся заложниками политики собственного государства, из-за чего перед ними закрываются двери в цивилизованный мир. Очередной жертвой стала гонщица Ирина Сидоркова.

Также мы писали, что лучший игрок баскетбольной Суперлиги станет украинцем, но есть одна проблема. Американский защитник Киев-Баскета Майк Кеффи может усилить сборную Украины.