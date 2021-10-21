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Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
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Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
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Аталанта --
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Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
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Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
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Формула-1 в цветах НБА: необычные раскраски болидов Королевских гонок

Александр Трикиша
21 октября, 18:25
К старту нового сезона НБА болиды Формулы-1 разукрасили в цвета команд Национальной баскетбольной ассоциации

Болиды Формулы-1 в цветах НБА / Фото: Twitter

В этом году самой популярной баскетбольной лиге мира исполняется 75 лет. По случаю знаменательной даты НБА объявила о сотрудничестве с Формулой-1.

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В Twitter "Королевских гонок" опубликовали фото болидов, ливреи которых разукрашены в цвета клубов Центрального и Тихоокеанского дивизионов. Выглядит потрясающе!

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Ранее мы писали, что российскую гонщицу не пустили в США на финальные гонки сезона. Российские спортсмены становятся заложниками политики собственного государства, из-за чего перед ними закрываются двери в цивилизованный мир. Очередной жертвой стала гонщица Ирина Сидоркова.

Также мы писали, что лучший игрок баскетбольной Суперлиги станет украинцем, но есть одна проблема. Американский защитник Киев-Баскета Майк Кеффи может усилить сборную Украины.

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