22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
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Ліверпуль --
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Формула-1 в кольорах НБА: незвичайні розмальовки болідів Королівських гонок

Олександр Трикіша
21 жовтня, 18:25
До старту нового сезону НБА боліди Формули-1 прикрасили в кольори команд Національної баскетбольної асоціації

Боліди Формули-1 в кольорах Формули-1 / Фото: Twitter

Цього року найпопулярнішій баскетбольній лізі світу виповнюється 75 років. З нагоди знаменної дати НБА оголосила про співпрацю з Формулою-1.

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В Twitter "Королівських гонок" опублікували фото болідів, лівреї яких оздоблені в кольори клубів Центрального і Тихоокеанського дивізіонів. Виглядає приголомшливо!

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Раніше ми писали, що російську гонщицю не пустили в США на фінальні гонки сезону . Російські спортсмени стають заручниками політики власної держави, через що перед ними закриваються двері в цивілізований світ. Черговою жертвою стала гонщиця Ірина Сидоркова.

Також ми писали, що кращий гравець баскетбольної Суперліги стане українцем, але є одна проблема. Американський захисник Київ-Баскета Майк Кеффі може підсилити збірну України.

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