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Этим покорила Усика: супруга боксера показала душевные фото

30 апреля, 15:07

Александр Трикиша

Необязательно выкладывать в сеть свои голые фото. Демонстрировать красоту можно и такими фото, как это делает супруга Александра Усика Катерина

Усик и его жена Екатерина / Фото: https://www.instagram.com/alena.sergeevaa

В Сети появились новые фото очаровательной супруги украинского боксера Александра Усика Катерины. Пока большинство девушек в соцсетях делают ставку на откровенные снимки, Катерина сделала акцент на чувственности.

Напомним, Александр женат с 2009 года, у него и Катерины – трое детей: старшая – дочь Лиза, сыновья Кирилл и Михаил. Тем не менее, некоторое время назад Усик расстался со своей женой из-за звездной болезни.

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Александр Усик WAGs Катерина Усик

Источник: Сегодня|Спорт

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