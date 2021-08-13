Еще один шанс для Супряги попасть в Серию А

Владислав Супряга / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Итальянский клуб Удинезе заинтересован в подписании нападающего киевского Динамо Владислава Супряги. Клуб Серии А собирается взять украинца в аренду с правом выкупа, сообщает TuttoMercatoWeb.

Несмотря на неудачные попытки устроится в Дженоа и Болонью, Владислав стремится попасть в одну из сильнейших лиг Европы.

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Владислав Супряга / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В составе "черно-белых" уже выступает экс-динамовец Лукаш Теодорчик и руководство Удинезе рассчитывает договорится с киевлянами о трансфере украинского нападающего.

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В минувшем сезоне Владислав сыграл за Динамо 31 матч, отметился 3 голами и 5 ассистами. Стоимость футболиста на портале Transfermarkt равна 6 миллионам евро.

Владислав Супряга / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В нынешнем сезона на Владислава не особо рассчитывает главный тренер киевлян Мирча Луческу. Как результат – Динамо внесло 21-летнего нападающего на новый сезон УПЛ по списку Б.

Владислав Супряга / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

А кроме того, в это летнее межсезонье состав "бело-синих" пополнился тремя нападающими: белорусом Ильей Шкуриным, венесуэльцем Эриком Рамиресом и экс-форвардом Ворсклы Владиславом Кулачем.