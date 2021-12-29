Дождались! Украинец впервые в сезоне сыграет за Реал благодаря коронавирусу

Андрей Лунин / Фото: Getty Images

Лунин трижды переболел COVID-19, а теперь черед болеть пришел основного вратаря Реала Тибо Куртуа.

Бельгиец вместе с Федерико Вальверде, Эдуардо Камавингой и Винисиусом Жуниором получили положительные результаты тестов на коронавирус.

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Таким образом, эта четверка точно не примет участие в поединке против Хетафе в чемпионате Испании. Который состоится 2 января.

А затем уже 5 декабря Реал встретится с Алькояно в Кубке Испании. Скорее всего, Лунин и так бы вышел на кубковый поединок, но теперь у Карло Анчелотти нет другого выхода, как выпускать украинца.

Лунин сыграет за Реал благодаря коронавирусу / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

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В текущем сезоне Лунин еще ни разу не сыграл за первую команду, а в прошлом сезоне провел за "сливочных" всего один матч в Кубке Испании, который Реал проиграл как раз тому же Алькояно.

Кстати, мы писали, что самый богатый клуб мира заинтересован в подписании Лунина. Так что игровая практика будет для украинца очень кстати, чтобы продемонстрировать свои способности.