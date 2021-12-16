Да сколько можно?! Звезда сборной Украины третий раз заболел коронавирусом

Украинский вратарь мадридского Реала в третий раз сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию

Андрей Лунин в третий раз заболел на COVID-19 / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

22-летний голкипер мадридского Реала и национальной сборной Украины Андрей Лунин сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт "сливочных".

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Андрей – не единственный игрок Реала, кто подхватил коронавирусную инфекцию.

Также в стане королевского клуба болеют Гарет Бэйл, Асенсио, Родриго, а также один из ассистентов Карло Анчелотти.

Ранее опасный вирус выявили у Луки Модрича, Марсело и работников клубной базы.

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Андрей Лунин / Фото: Getty Images

Из-за нехватки футболистов Реал может попросить Ла Лигу перенести ближайший матч против Кадиса, который должен состоятся 19 декабря.

Отметим, что Лунин уже третий раз болеет COVID-19. Первый раз Андрей сдал положительный ПЦР-тест в октябре 2020 года. Повторно украинский голкипер попал в лазарет в августе нынешнего года.

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Андрей Лунин / Фото: Getty Images

Ранее мы сообщали, что в английской Премьер-лиге началась самая масштабная вспышка коронавируса, начиная с мая 2020 года. На данный момент COVID-19 подхватили 42 человека.