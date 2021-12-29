Дочекалися! Українець вперше у сезоні зіграє за Реал завдяки коронавірусу

Андрій Лунін / Фото: Getty Images

Лунін тричі перехворів на СOVID-19, а тепер черга хворіти прийшла основного воротаря Реала Тібо Куртуа.

Бельгієць разом із Федеріко Вальверде, Едуардо Камавінгою та Вінісіусом Жуніором отримали позитивні результати тестів на коронавірус.

Реклама

Отже, ця четвірка точно не візьме участь у поєдинку проти Хетафе у чемпіонаті Іспанії. Що відбудеться 2 січня.

А потім уже 5 грудня Реал зустрінеться з Алькояно у Кубку Іспанії. Найімовірніше, Лунін і так би вийшов на кубковий поєдинок, але тепер Карло Анчелотті не має іншого виходу, як випускати українця.

Лунін зіграє за Реал завдяки коронавірусу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Реклама

У поточному сезоні Лунін ще жодного разу не зіграв за першу команду, а минулого сезону провів за "вершкових" лише один матч у Кубку Іспанії, який Реал програв саме тому ж Алькояно.

До речі, ми писали, що найбагатший клуб світу зацікавлений у підписанні Луніна. Тож ігрова практика буде для українця дуже доречною, щоб продемонструвати свої здібності.