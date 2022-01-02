2 января 15:00 Онлайн
Хетафе 1
Реал 0
2 января 18:30
Челси --
Ливерпуль --
3 января 19:30 Онлайн
Манчестер Юнайтед --
Вулверхэмптон --
5 января 21:45
Челси --
Тоттенхэм --
6 января 17:30 Онлайн
Сассуоло --
Дженоа --
6 января 19:30 Онлайн
Милан --
Рома --
6 января 21:45 Онлайн
Ювентус --
Наполи --
6 января 21:45
Арсенал --
Ливерпуль --
7 января 21:30
Бавария --
Боруссия М --
8 января 22:00 Онлайн
Реал --
Валенсия --
9 января 19:30 Онлайн
Рома --
Ювентус --
9 января 21:45 Онлайн
Интер --
Лацио --
9 января 22:00 Онлайн
Вильярреал --
Атлетико --
10 января 21:55
Манчестер Юнайтед --
Астон Вилла --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Довольны все! Эвертон представил Миколенко фанатам

Сергей Шаховец
2 января, 16:33
Английский Эвертон провел презентацию новичка клуба Виталия Миколенко перед болельщиками

Виталий Миколенко поприветствовал фанатов Эвертона / Фото: Reuters

Сегодня, 2 января, Эвертон играет домашний поединок против Брайтона. Но в этом матче Виталий Миколенко не сможет помочь своей новой команде из-за правил АПЛ.

Тем не менее "ириски" провели презентацию новичка для болельщиков своей команды.

Реклама

Экс-динамовец вышел на поле стадиона "Гудисон Парк" перед началом поединка против Брайтона. Фанаты тепло поприветствовали новобранца, за которого Эвертон заплатил 23 миллиона евро.

Виталий был рад такому приему и теперь должен доказать боссам клуба, что они не ошиблись с выбором футболиста.

Реклама

Напомним, в первый день нового года 22-летний защитник киевского Динамо и сборной Украины Виталий Миколенко официально стал игроком клуба из Ливерпуля.

За 4,5 года в Эвертоне Миколенко заработает около 500 млн гривен, по другим данным – свыше миллиарда.

Реклама

Миколенко перешел в Эвертон / Фото: официальный сайт "Эвертон"