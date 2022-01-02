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Задоволені усі! Евертон представив Миколенка фанатам

Сергій Шаховець
2 січня, 16:33
Англійський Евертон провів презентацію новачка клубу Віталія Миколенка перед уболівальниками

Віталій Миколенко привітав фанів Евертона / Фото: Reuters

Сьогодні, 2 січня, Евертон грає домашній поєдинок проти Брайтона. Але в цьому матчі Віталій Миколенко не зможе допомогти своїй новій команді через правила АПЛ.

Проте "іриски" провели презентацію новачка для уболівальників своєї команди.

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Екс-динамівець вийшов на поле стадіону "Гудісон Парк" перед початком поєдинку проти Брайтона. Фанати тепло привітали новобранця, за якого Евертон заплатив 23 мільйони євро.

Віталій був радий такому прийому і тепер має довести босам клубу, що вони не помилились із вибором футболіста.

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Нагадаємо, у перший день нового року 22-річний захисник київського Динамо та збірної України Віталій Миколенко офіційно став гравцем клубу з Ліверпуля.

За 4,5 роки в Евертоні Миколенко заробить близько 500 мільйонів гривень, за іншими даними – понад мільярд.

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Миколенко перебрався до Евертона / Фото: офіційний сайт "Евертон"