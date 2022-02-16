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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Допингистка из России на Олимпиаде получила звездочку

Павел Василенко
16 февраля, 06:31
Результаты российской фигуристки Камилы Валиевой будут неподтвержденными, спортсменка не получит медаль

Валиева провалила допинг-тест / Фото: REUTERS

15-летняя россиянка Камила Валиева, которую перед Олимпиадой накачали допингом, осталась в Пекине-2022. По решению Спортивного арбитражного суда фигуристку допустили к участию в индивидуальных соревнованиях.

Глава пресс-службы Международного олимпийского комитета Марк Адамс объяснил статус спортсменки.

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"Напротив результата Валиевой будет стоять звездочка. Этот результат будет считаться предварительным. Пока еще идет расследование, дело не окончено", – заявил Адамс.

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Напомним, что по итогам короткой программы Камила Валиева идет на первом месте. Однако даже если она и выиграет золотую медаль – церемонии награждения не будет.

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Окончательно решение по распределению медалей в женском фигурном катании будет принято позже.