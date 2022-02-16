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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Допінгістка з Росії на Олімпіаді отримала зірочку

Павло Василенко
16 лютого, 06:31
Результати російської фігуристки Камілі Валієвої будуть непідтвердженими, спортсменка не отримає медалі

Валієва провалила допінг-тест / Фото: REUTERS

15-річна росіянка Каміла Валієва, яку перед Олімпіадою накачали допінгом, залишилася у Пекіні-2022 За рішенням Спортивного арбітражного суду, фігуристку допустили до участі в індивідуальних змаганнях.

Голова прес-служби Міжнародного олімпійського комітету Марк Адамс пояснив статус спортсменки.

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"Навпроти результату Валієвої стоятиме зірочка. Цей результат вважатиметься попереднім. Поки ще триває розслідування, справа не закінчена", – заявив Адамс.

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Нагадаємо, що за підсумками короткої програми, Каміла Валієва йде на першому місці. Проте навіть якщо вона й виграє золоту медаль – церемонії нагородження не буде.

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Остаточне рішення щодо розподілу медалей у жіночому фігурному катанні буде ухвалено пізніше.