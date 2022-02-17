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Допинг-звезда России на коленях: Валиева осталась без медали

Александр Трикиша
17 февраля, 16:28
На Олимпийских играх 2022 года в Пекине разыграли медали в женском одиночном катании. Россиянка Камила Валиева сенсационно осталась без наград

Камила Валиева осталась без медали / Фото: REUTERS

Валиева, попавшаяся ранее на допинге, лидировала после короткой программы (82.16), но в произвольной программе несколько раз упала и получила пятую по счету оценку (141.93).

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Это позволило японке Каори Сакамото удержаться на третьем месте и сенсационно завоевать бронзу. Два первых места достались другим фигуристкам из РОК Анне Щербаковой и Александре Трусовой.

Напомним, несмотря на допинг, Валиевой разрешили продолжить выступление на Олимпиаде-2022. Тем не менее даже в случае завоевания медали награду бы ей не вручили до завершения расследования. Но россиянка самоустранилась, выступив не лучшим образом.

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