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Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
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Дональд Трамп согласился выйти к рингу. Его ждет бой боксера, которому Тайсон откусил ухо

Олег Люлька
8 сентября, 11:36
45-й президент США выступит в роли комментатора главного поединка субботнего турнира Triller Fight Club между Эвандером Холифилдом и Витором Белфортом

Трамп откомментирует бой Холифилд - Белфорт / Фото: Twitter

Дональд Трамп будет участвовать в платной трансляции поединка на FiteTV.

Как отмечается, Трамп лично будет "вести и комментировать" боксерское мероприятие 11 сентября в Голливуде (штат Флорида), в главном поединке которого встретятся 58-летний бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Эвандер Холифилд и 44-летний экс-чемпион UFC Витор Белфорт.

"Я люблю великих бойцов и великие бои. Я с нетерпением жду встречи с ними в субботу вечером и поделюсь своими мыслями у ринга. Вы не захотите пропустить это особенное событие", – отметил Трамп, слова которого приводит Sky News

Отметим, что просмотр этой трансляции в США стоит 49.99 доллара.

Бой пройдет по формуле – 8 раундов по 2 минуты.

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Напомним, что Холифилд планировал провести бой против Майка Тайсона, однако сторонам не удалось договориться. Ранее боксеры дважды встречались и второй бой завершился скандалом. Тайсон откусил ухо Холифилду.

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