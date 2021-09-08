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Чорноморець --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
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Дональд Трамп знайшов собі нову роботу. Він йде до рингу

Олег Люлька
8 вересня, 11:36
45-й президент США виступить в ролі коментатора головного поєдинку суботнього турніру Triller Fight Club між Евандером Холіфілдом і Вітором Белфортом

Трамп прокоментує бій Холіфілд - Белфорт / Фото: Twitter

Дональд Трамп братиме участь в платній трансляції поєдинку на FiteTV.

Як зазначається, Трамп особисто буде "вести і коментувати" боксерський захід 11 вересня в Голлівуді (штат Флорида), в головному поєдинку якого зустрінуться 58-річний колишній абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Евандер Холіфілд і 44-річний ексчемпіон UFC Вітор Белфорт.

"Я люблю великих бійців і великі бої. Я з нетерпінням чекаю зустрічі з ними в суботу ввечері і поділюся своїми думками біля рингу. Ви не захочете пропустити цю особливу подію", – зауважив Трамп, слова якого наводить Sky News

Відзначимо, що перегляд цієї трансляції в США коштує 49.99 долара.

Бій триватиме за формулою – 8 раундів по 2 хвилини.

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Нагадаємо, що Холіфілд планував провести бій проти Майка Тайсона, проте сторонам не вдалося домовитися. Раніше боксери двічі зустрічалися і другий бій завершився скандалом. Тайсон відкусив вухо Холіфілду.

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