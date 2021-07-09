Для победы Англии делают все: болельщиков Италии не пустят на финал Евро в Лондоне

Министр транспорта Великобритании Грант Шаппс предупредил итальянских фанатов, чтобы они даже не пытались попасть на финальный матч Евро-2020 в Великобритании

Болельщики сборной Италии на Евро-2020 / Фото: Reuters

Министр транспорта Великобритании Грант Шаппс рассказал, чего стоит ожидать итальянцам, которые попытаются попасть на территорию страны на финал Евро-2020, который пройдет 11 июля в Лондоне. На "Уэмбли" встретятся сборные Италии и Англии. Ранее Италия закрылась на базе из-за коронавируса.

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"Что бы я сказал итальянцам, которые попытаются попасть на матч? Ответ на этот простой вопрос таков: "Не делайте этого". Если мы увидим, что люди пытаются въехать на территорию страны только ради матча, то не пустим их. Мы уже отменили большое количество рейсов по этой причине", — цитирует Шаппса Reuters со ссылкой на Times Radio

Сборная Италии в радости / Фото: Reuters

Мало того, что Англия проводит матч на своем поле, так еще Италию пытаются лишить хоть какой-то поддержки. А британцы уже в предвкушении праздника – англичане просят выходной за победу на Евро-2020.

Мы также сообщали, что судья обматерил итальянского футболиста, а теперь Куйперс получил финал Евро-2020.

Смотрите, как Италия готовится к финалу на своей базе