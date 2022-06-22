Динамо выбрало страну для домашнего матча Лиги чемпионов

Динамо сыграет против Фенербахче / Фото: Коллаж: Сегодня

Киевское Динамо стартует в Лиге чемпионов со второго квалификационного раунда. На этом этапе наш клуб сыграет против турецкого Фенербахче.

Первый поединок, который будет номинально домашним для Динамо, состоится в среду, 20 июля, в польском городе Лодзь на стадионе Miejski im. Wladyslawa Krola. Начало игры – в 20:00 по местному времени (21:00 по киевскому).

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Ответный матч пройдет 26 или 27 июля в Стамбуле, сообщает сайт Динамо.

Ранее мы писали, что через два года УЕФА планирует новый турнир для победителя Лиги чемпионов вместо Суперкубка. ЛЧ-2022 выиграл мадридский Реал.

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Напомним, что динамовцы в рамках подготовки к евросезону планируют сыграть два товарищеских поединка с топовыми клубами Англии и Франции.