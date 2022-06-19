Динамо планирует спарринги с легендарными клубами из Англии и Франции

Лион и Эвертон готовы помочь Динамо подготовиться к евросезону и собрать средства для помощи Украине в войне с Россией

Команды Тете и Виталия Миколенко планируют спарринги с Динамо Киев

Киевское Динамо начало подготовку к новому футбольному сезону. УПЛ должна стартовать в конце августа, однако уже в середине июля киевлян ожидает Лига чемпионов.

В первом раунде квалификации подопечные Мирчи Луческу сразятся с Фенербахче. Матчи пройдут 19/20 и 26/27 июля. Тем временем, "бело-синие" проведут несколько благотворительных игр в рамках подготовки к сезону.

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Ранее Динамо объявило о матчах против швейцарских клубов Ивердон Спорт и Лозанна Спорт. Впрочем, уже в июле команду ожидают более серьезные соперники.

Как сообщает журналист Игорь Бурбас, перед двумя битвами против Фенербахче "бело-синие" проведут благотворительный матч с французским Лионом. Ориентировочная дата – 12 июля.

А сразу после двух игр с турками Динамо планирует сыграть спарринг против английского Эвертона. Именно там играет экс-защитник киевлян и игрок сборной Украины Виталий Миколенко.

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При этом ранее сообщалось, что владелец "ирисок" Фархад Мошири сам предложил Динамо сыграть товарищеский матч в Лондоне. К слову, в Эвертон может оказаться еще больше украинцев, ведь команда интересуется Александром Зинченко.

Отметим, что Лион и Эвертон являются одними из самых титулованных команд своих стран. "Ткачи" в 00-ых семь раз подряд становились чемпионами Лиги 1, тогда как мерсисайдцы добыли 9 чемпионств и пять Кубков Англии за свою историю.