Динамо обрало країну для домашнього матчу Ліги чемпіонів

Динамо зіграє проти Фенербахче / Фото: Колаж: Сьогодні

Київське Динамо стартує у Лізі чемпіонів з другого кваліфікаційного раунду. На цьому етапі наш клуб зіграє проти турецького Фенербахче.

Перший поєдинок, який буде номінально домашнім для Динамо, відбудеться у середу, 20 липня, у польському місті Лодзь на стадіоні "Miejski im. Wladyslawa Krola. Початок гри – о 20:00 за місцевим часом (21:00 за київським).

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Матч у відповідь пройде 26 або 27 липня в Стамбулі, повідомляє сайт Динамо.

Раніше ми писали, що за два роки УЄФА планує новий турнір для переможця Ліги чемпіонів замість Суперкубку. ЛЧ-2022 виграв мадридський Реал

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Нагадаємо, що динамівці у рамках підготовки до євросезону планують. зіграти два товариські поєдинки з топовими клубами Англії та Франції.