Динамо потеряло лидера накануне матча за Суперкубок Украины

Николай Шапаренко / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В среду, 22 сентября, на НСК "Олимпийский" в Киеве состоится матч за Суперкубок Украины. Накануне поединка за престижный трофей у главного тренер киевлян Мирчи Луческу появились серьезные кадровые проблемы. По данным Meta-ratings.com.ua, участие в матче лидера "бело-синих" Николая Шапаренко под большим вопросом.

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Как стало известно источнику, после поединка Лиги чемпионов против Бенфики, 22-летний полузащитник Динамо почувствовал боли в ноге. Чтобы не усугублять травму, Мирча Луческу поберег футболиста и в матче против Александрии Шапаренко не принимал участие.

Шапаренко / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Врачи команды стараются восстановить ведущего игрока "бело-синих" к ближайшей среде, но пока неизвестно сможет ли он принять участие в матче за Суперкубок Украины.

Напомним, что в субботу, 18 сентября, киевское Динамо на последних секундах матча, с помощью VAR, победило Александрию со счетом 1:0.

Динамо vs Александрия / Фото: официальный сайт УПЛ

Ранее мы сообщали, что венесуэльский форвард Динамо Эрик Рамирес инфицирован коронавирусом и также не примет участие в ближайших матчах.