22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
18 сентября 14:00
Ингулец 0
Колос 2
18 сентября 17:00
Мариуполь 0
Шахтер 5
18 сентября 17:00
Днепр-1 1
Верес 0
18 сентября 19:30
Динамо 1
Александрия 0
19 сентября 17:00
Ворскла --
Минай --
19 сентября 19:30
Заря --
Черноморец --
19 сентября 19:30
Львов --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
2 октября 00:00
Динамо --
Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
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Динамо потеряло лидера накануне матча за Суперкубок Украины

Сергей Шаховец
19 сентября, 11:19
Напряженный игровой график чемпиона Украина уже сказывается на кадровом потенциале команды – из-за травмы поединок за Суперкубок может пропустить Николай Шапаренко

Николай Шапаренко / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В среду, 22 сентября, на НСК "Олимпийский" в Киеве состоится матч за Суперкубок Украины. Накануне поединка за престижный трофей у главного тренер киевлян Мирчи Луческу появились серьезные кадровые проблемы. По данным Meta-ratings.com.ua, участие в матче лидера "бело-синих" Николая Шапаренко под большим вопросом.

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Как стало известно источнику, после поединка Лиги чемпионов против Бенфики, 22-летний полузащитник Динамо почувствовал боли в ноге. Чтобы не усугублять травму, Мирча Луческу поберег футболиста и в матче против Александрии Шапаренко не принимал участие.

Шапаренко / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Врачи команды стараются восстановить ведущего игрока "бело-синих" к ближайшей среде, но пока неизвестно сможет ли он принять участие в матче за Суперкубок Украины.

Напомним, что в субботу, 18 сентября, киевское Динамо на последних секундах матча, с помощью VAR, победило Александрию со счетом 1:0.

Динамо vs Александрия / Фото: официальный сайт УПЛ

Ранее мы сообщали, что венесуэльский форвард Динамо Эрик Рамирес инфицирован коронавирусом и также не примет участие в ближайших матчах.

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