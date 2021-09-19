Динамо втратило лідера напередодні матчу за Суперкубок України

Микола Шапаренко / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

У середу, 22 вересня, на НСК "Олімпійський" у Києві відбудеться матч за Суперкубок України. Напередодні поєдинку за престижний трофей у головного тренер киян Мірчі Луческу з'явилися серйозні кадрові проблеми. За даними Meta-ratings.com.ua, участь у матчі лідера "біло-синіх" Миколи Шапаренка під великим питанням.

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Як стало відомо джерелу, після поєдинку Ліги чемпіонів проти Бенфіки, 22-річний півзахисник Динамо відчув біль у нозі. Щоб не посилювати травму, Мірча Луческу поберіг футболіста і в матчі проти Олександрії Шапаренко не брав участі.

Шапаренко / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

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Лікарі команди намагаються відновити провідного гравця "біло-синіх" до найближчої середи, але поки невідомо чи зможе він взяти участь у матчі за Суперкубок України.

Нагадаємо, що в суботу, 18 вересня, київське Динамо на останніх секундах матчу, за допомогою VAR, перемогло Олександрію з рахунком 1:0.

Динамо vs Олександрія / Фото: официальный сайт УПЛ

Раніше ми повідомляли, що венесуельський форвард Динамо Ерік Рамірес інфікований коронавірусом і також не братиме участі в найближчих матчах.