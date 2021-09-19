22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
18 вересня 14:00
Інгулець 0
Колос 2
18 вересня 17:00
Маріуполь 0
Шахтар 5
18 вересня 17:00
Дніпро-1 1
Верес 0
18 вересня 19:30
Динамо 1
Олександрія 0
19 вересня 17:00
Ворскла --
Минай --
19 вересня 19:30
Зоря --
Чорноморець --
19 вересня 19:30
Львів --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
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Динамо втратило лідера напередодні матчу за Суперкубок України

Сергій Шаховець
19 вересня, 11:19
Напружений ігровий графік чемпіона України вже позначається на кадровому потенціалі команди – через травму поєдинок за Суперкубок може пропустити Микола Шапаренко

Микола Шапаренко / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

У середу, 22 вересня, на НСК "Олімпійський" у Києві відбудеться матч за Суперкубок України. Напередодні поєдинку за престижний трофей у головного тренер киян Мірчі Луческу з'явилися серйозні кадрові проблеми. За даними Meta-ratings.com.ua, участь у матчі лідера "біло-синіх" Миколи Шапаренка під великим питанням.

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Як стало відомо джерелу, після поєдинку Ліги чемпіонів проти Бенфіки, 22-річний півзахисник Динамо відчув біль у нозі. Щоб не посилювати травму, Мірча Луческу поберіг футболіста і в матчі проти Олександрії Шапаренко не брав участі.

Шапаренко / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

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Лікарі команди намагаються відновити провідного гравця "біло-синіх" до найближчої середи, але поки невідомо чи зможе він взяти участь у матчі за Суперкубок України.

Нагадаємо, що в суботу, 18 вересня, київське Динамо на останніх секундах матчу, за допомогою VAR, перемогло Олександрію з рахунком 1:0.

Динамо vs Олександрія / Фото: официальный сайт УПЛ

Раніше ми повідомляли, що венесуельський форвард Динамо Ерік Рамірес інфікований коронавірусом і також не братиме участі в найближчих матчах.

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